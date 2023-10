Governo prevê que 2024 seja ponto de viragem para as Euribor

O Governo prevê, na proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024), que no próximo ano as taxas de juro de indexante ao crédito à habitação atinjam o pico, com a pausa nas taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) no horizonte. Ainda assim, a média da Euribor a três meses deverá aumentar para 3,7%."As taxas de juro de curto prazo da área do euro [Euribor a três meses]" deverão crescer para 3,7%, em média, em 2024", um alívio face aos 3,4% estimados como média para este ano.Ainda assim, a tendência vai ser de descida, embora projetem que estas vão permanecer altas durante mais tempo. A média deste ano vai ser mais baixa, já que no início do ano estas taxas eram mais reduzidas.O pico das taxas Euribor deverá mesmo ser alcançado brevemente. "O pico das taxas Euribor será registado em novembro e dezembro deste ano, com a taxa a três meses a ultrapassar 4%", refere o documento.Esta tendência é apoiada pelas perspetivas de que haja uma pausa, em breve, das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE). "As expectativas dos mercados indicam que as taxas de juro diretoras poderão encontrar-se perto do pico", revela o documento.A Euribor já começou a dar sinais de alívio. Estas taxas são diretamente influenciadas pelos movimentos nos juros de referência na Zona Euro, já que são fixadas pela média à qual um conjunto de 57 bancos da região emprestam dinheiro entre si no mercado interbancário.A média mensal da taxa a 12 meses (que é atualmente usada como indexante para o cálculo das prestações de 61,8% dos novos créditos) ficou em 4,149% em setembro, 0,076 pontos percentuais abaixo do mês anterior. Já a média mensal da Euribor a seis meses fixou-se, em setembro, nos 4,03%, o que representa uma subida de 0,085 pontos face a agosto. A três meses, a menos usada no crédito, ainda subiu para 3,88%, em comparação com 3,78% em agosto.(Notícia atualizada às 16h16)