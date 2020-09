Há mais de duas décadas que as famílias não poupavam tanto em apenas três meses

A taxa de poupança das famílias subiu no segundo trimestre para 22,6% do rendimento disponível bruto. Este é o valor mais alto, pelo menos, desde 1999, mostram os registos do INE.

