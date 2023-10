IL e PCP votam contra OE 2024. Partidos começam a reagir

o

André Ventura, no Parlamento, deixou várias críticas à proposta do Governo alegando que "não há uma ideia estruturada de alívio fiscal, não há uma ideia de crescimento, há remendos". "Remendos, algum eleitoralismo e muita propaganda neste Orçamento do Estado, com, aliás, vários anúncios que não são factualmente corretos e que nós gostávamos aqui de deixar claro. O primeiro deles prende-se com a descida do IRS", criticou



O líder do Chega lembrou também a proposta da CIP sobre o 15º mês sem impostos, referindo que "até nisto, o Governo mantém o seu vício implacável de cobrar impostos e de manter a carga fiscal elevada sobre os trabalhadores e sobre as empresas".



Pedro Filipe Soares, deputado do Bloco de Esquerda, defendeu que o OE " fica aquém das necessidades do país, mas também das possibilidades que o Governo tinha para poder ajudar as famílias num momento tão difícil".



"Hoje sabemos que do valor do excedente orçamental, 0,8%, um valor que demonstra como o Governo não está a fazer tudo o que pode para ajudar as famílias neste momento difícil e como este Orçamento é parte dessa ausência de sensibilidade para a situação tão difícil", acrescentou.



Em nome do Livre, o deputado único Rui Tavares lamentou que o Executivo não tenha ido mais longe na resposta à "escalada dos juros". "N ão vão buscar à banca a resolução de um problema que a banca em Portugal criou [...] vemos que o G overno não o quer fazer e que tem muita confiança nas medidas que apresenta para o crédito de habitação", afirmou.



(em atualização)

À direita e à esquerda, já começaram as reações dos partidos à proposta do Orçamento do Estado para 2024 apresentada pelo Governo esta terça-feira. A Iniciativa Liberal e o PCP já anunciaram que vão votar contra. André Ventura fala de "magia de Medina" e Pedro Filipe Soares diz que OE "fica aquém das necessidades do país".Pouco minutos depois de ser público o texto da proposta do Executivo, a Iniciativa Liberal foi o primeiro partido a reagir. Na rede social X (ex-Twitter), Rui Rocha apressou-se a declarar que os liberais votarão contra a proposta. O presidente do partido lamentou que a proposta apresentada pelo OE seja "um documento sem ambição e sem visão estratégica" e que, referem, "não abre qualquer horizonte de esperança aos portugueses".Rui Rocha anunciou também que a Iniciativa Liberal vai apresentar no debate do OE "propostas concretas que traduzem uma visão liberal e transformadora em matéria de impostos sobre os rendimentos do trabalho, fiscalidade das empresas, acesso à saúde e oferta de habitação"."Não representa crescimento económico para o país e não apresenta soluções para o colapso dos serviços públicos. A Iniciativa Liberal vai apresentar no processo orçamental propostas concretas que traduzem uma visão liberal e transformadora em matéria de impostos sobre os rendimentos do trabalho, fiscalidade das empresas, acesso à saúde e oferta de habitação.Paula Santos, líder parlamentar do PCP, criticouA deputada comunista anunciou que o partido votará contra e que o a proposta do Governo "Joaquim Miranda Sarmento, em nome do PSD, criticou o aumento da carga fiscal, o nível do investimento público e o ritmo de crescimento da economia.Miranda Sarmento, apesar das críticas, não quis adiantar o sentido de voto do partido. "