O que mudou no Orçamento? Conheça as novidades divididas por 10 temas

Impostos

Suspensão de pagamentos por conta para micro e PME

PCPUma proposta do PCP vem permitir a suspensão dos Pagamentos por Conta (PPC) em 2021 para as micro, pequenas e médias empresas e às cooperativas. A iniciativa teve a abstenção do PSD e os votos favoráveis das restantes bancadas, incluindo do PS, e determina que em 2021, estas entidades "podem ser dispensadas" dos PPC em IRC. Ainda assim, as que os pretendam efetuar podem fazê-lo, "nos termos e nos prazos definidos por Lei". O Ministério das Finanças já fez saber, entretanto, que a pedida será para aplicar apenas às empresas que efetivamente precisarem, e não a todas. Para o PCP, no entanto, a ideia é que "a empresa decide consoante a avaliação da sua atividade e se tem consciência que tem rendimentos suficientes para pagar IRC, então faz o pagamento por conta. Se os lucros estão muito baixos face a 2019, então decide e não paga. Fica na opção da empresa". A UTAO contabilizou o impacto desta medida em 1.511,3 milhões de euros em 2021, mas salientando que a maior parte da redução de receita seria depois compensada em 2022. Regulamentar a medida será uma forma de conter os custos.

Alargamento das taxas agravadas do IMI e IMT para empresas em offshores

PVE As empresas localizadas em offshore que criem um veículo para deter imóveis em Portugal vão passar a estar sujeitas a taxas agravadas de IMI e de IMT segundo uma proposta do PEV aprovada. A medida tenta "evitar que um proprietário, residente num offshore, beneficie indiretamente da suspensão de tributação de IMI através da criação de uma entidade veículo em território nacional " e, em simultâneo, alarga "a taxa agravada do imposto aplicável aos prédios de uma entidade veículo que seja criada por entidade com domicílio fiscal num offshore".No IMI a taxa aplicável nestas situações é de 7,5% e no IMT é de 10%.

A medida do PEV aperta mais a malha a estas situações, tendo sido aprovada com a abstenção do PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal e o voto favorável dos restantes partidos.

Agravamento das taxas do Imposto do Selo só para novos créditos

PSD Uma proposta do PSD veio limitar o agravamento em 50% das taxas do Imposto do Selo aos novos créditos ao consumo, deixando de fora os já celebrados. Apenas o PS e o PAN votaram contra e os restantes partidos apoiaram a medida. A proposta inicial do Orçamento do Estado estipulava o agravamento em 50% das taxas do IS sobre os créditos ao consumo, incluindo os já celebrados e em execução. REfira-se que, de acordo com a tabela Geral do IS o crédito de prazo inferior a um ano — por cada mês ou fração — paga uma taxa de 0,141%, o crédito de prazo igual ou superior a um ano paga 1,76% e crédito de prazo igual a superior a cinco anos paga 1,76%. O agravamento de 50% incide sobre estas taxas.

Agilizado pagamento a prestações de dívidas fiscais

PSD As dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social vão passar a poder ser pagas em prestações mesmo que não estejam ainda em processo executivo. O pedido deverá ser feito pelos contribuintes e os serviços terão um prazo de 30 dias para responderem. Não havendo resposta, então considera-se que há lugar a deferimento tácito. A nova regra decorre de uma proposta de alterações ao Orçamento do Estado para 2021 apresentada pelo PSD e aprovada esta quarta-feira no Parlamento durante as votações na especialidade. A proposta teve os votos contras do PS, abstenção do Chega e a favor das restantes bancadas. A proposta prevê também que os contribuintes que requeiram o pagamento de tributos em prestações no ano de 2021 ficam dispensados de cumprir os requisitos previstos no Código de Procedimento e de Processo Tributário para pagamentos em prestações.

Pagamento em prestações de IVA e IRC até 15 mil euros

PSD Foi criado um regime especial e transitório de pagamento em prestações de IRC e IVA no ano de 2021, aplicável a valores até 25 mil euros. A proposta partiu do PSD e foi viabilizada pela esquerda. Vem permitir que os contribuintes enquadrados na categoria B do IRS e as micros e pequenas e médias empresas (PME) possam beneficiar de um regime especial para pagamento daqueles dois impostos, desde que se encontrem ainda dentro do prazo para o pagamento voluntários dos mesmos e tenham a sua situação tributária e contributiva regularizada. A medida aplica-se apenas a tributos cujo valor no momento do requerimento e a pagar em prestações seja inferior a 15.000 euros. "O pagamento em prestações é requerido junto do serviço local periférico ou através do portal na internet da Autoridade Tributária e Aduaneira", determina a proposta, sendo que a adesão ao regime "dispensa a apresentação de garantia e isenta a cobrança de juros compensatórios ou quaisquer outros ónus ou encargos em 50% durante o período do plano prestacional".

Veículos híbridos e híbridos 'plug-in' com menos incentivos fiscais

PAN A proposta do PAN, com votos contra do PSD, PCP, CDS e IL, abstenção do Chega e votos favoráveis dos restantes partidos, limita os benefícios concedidos à compra de veículos híbridos e híbridos 'plug-in'. Segundo o texto do PAN, serão corrigidas "distorções relativas aos motores híbridos" para o cálculo do ISV [Imposto Sobre Veículos], do IRC e do IVA, com a "introdução de critérios na lei que restrinjam os apoios a híbridos e híbridos 'plug-in'". Esses critérios incluem os veículos que tenham "uma autonomia em modo elétrico superior a 80 km, apresentem uma bateria com uma capacidade igual ou superior a 0,5 kWh/100 kg de peso do veículo, e emissões oficiais inferiores a 50 gCO2/km".

Reduzido ISV para carros usados importados usados

PS O peso da idade dos veículos na componente ambiental do ISV vai ser reforçada para efeitos do cálculo do imposto. A proposta foi do PS e teve a abstenção dos restantes partidos. Manteve o objetivo inicial do OE2021 em alterar a fórmula de cálculo do ISV nos veículos usados importados de outro país da EU, ao contemplar "percentagens de redução" na componente ambiental, reforça esta redução em função da idade do veículo. São reduzidos os escalões e reajustadas as taxas às que já existem para a componente de cilindrada, a única que era, até agora, reduzida em função da idade dos carros. É uma resposta às críticas da Comissão Europeia, que já levou Portugal a tribunal por discriminar pela negativa os automóveis usados de outros países da União Europeia.

Isenção de IVA alargada

PCP Os contribuintes com volume de faturação até 12.500 euros no ano anterior e nos três que lhe precedem gozam de isenção do IVA, segundo uma proposta do PCP. A medida reforça o alcance de uma alteração ao Código do IVA feita no Orçamento do Estado para 2020, que aumentou de 10.000 para 12.500 euros o valor da isenção do IVA dos contribuintes enquadrados no regime simplificado. Porém, a norma previa um regime transitório para o ano de 2020, determinando que quem abriu atividade até 31 de março mantém a isenção se não ultrapassar 10 mil euros de faturação. Já quem tenha aberto atividade depois daquela data, a isenção tem por limite 11.000 euros de faturação. Agora, quem no ano passado ou este ano, por exemplo, supere os 10 mil ou 11 mil euros não perde a isenção.

Valor mínimo de existência aumenta 100 euros

PS O valor do mínimo de existência, limite até ao qual não se paga IRS, vai aumentar em 100 euros no próximo ano. Foi uma proposta do PS aprovada e muda por um ano a regra regra habitual, que faz depender qualquer aumento de alterações ao Indexante de Apoios Sociais — 1,5 vezes o valor do IAS, multiplicado por 14 meses. O mínimo de existência será, assim, fixado em 9.315 euros no próximo ano. Segundo a lei, o valor do mínimo de existência corresponde a 14 vezes 1,5 Indexantes de Apoios Sociais (IAS), ou seja, a 9.215,08 euros. No próximo ano, tendo em conta uma inflação negativa ou nula, o IAS deverá ficar congelado, o que significa que se se aplicasse a fórmula prevista na lei, o mínimo de existência não seria aumentado no próximo ano.





Gastos com mascaras, viseiras e gel abatem ao IRS como despesas de saúde

PEV Uma proposta do PEV aprovada por unanimidade vem determinar que o material de proteção contra a pandemia, nomeadamente as máscaras, viseiras e gel desinfetantes, possa ser considerado como despesa de saúde e deduzido em sede de IRS. A compra deste tipo de produtos apenas é dedutível no IRS como despesa de saúde com "faturas que titulem prestações de serviços e aquisições de bens, isentos do IVA ou tributados à taxa reduzida, comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira" emitidas por entidades como por exemplo farmácias e lojas de artigos de saúde.

Castanha e frutos vermelhos congelados vão ter taxa de IVA reduzida

PS A taxa de IVA das castanhas e frutos vermelhos congelados vai baixar de 23% para 6%, segundo uma proposta de alteração do PS. Estes frutos são, em regra, comercializados, mas enquanto os legumes e hortícolas congelados estão incluídos no grupo de produtos sujeito à taxa reduzida de IVA, de 6%, pagam 6% de imposto quando comercializados em fresco, mas 23% quando congelados. "Atendendo ao aumento da capacidade de produção nacional da castanha e dos pequenos frutos (maioritariamente destinados para exportação), faz todo o sentido taxar estes produtos (congelados) à taxa reduzida", referem os socialistas na nota justificativa da sua proposta, acrescentando que assim pretendem reduzir o preço destes produtos ao consumidor final nacional, e estimular o seu consumo. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis de todos os partidos, à exceção do PSD e do PCP que se abstiveram.

Conta do veterinário vai dar mais descontos no IRS

PAN As famílias vão passar a poder deduzir ao seu IRS 22,5% do IVA suportado por qualquer membro do agregado em despesas com veterinários, incluindo medicamentos para animais.A medida resulta de uma proposta apresentada pelo PAN e aprovada com a abstenção do BE e do PSD, o voto contra do PCP e o voto favorável dos restantes partidos. O Código do IRS, recorde-se, prevê uma dedução à coleta por exigência de fatura de acordo com a qual abate ao IRS 15% do IVA de faturas comunicadas ao Fisco – portanto, com o respetivo número de identificação fiscal – até um limite máximo de 250 euros por agregado. Esta dedução aplica-se às faturas da restauração e hotelaria, cabeleireiros, mecânicos e veterinários, passando agora também a abranger a "aquisição de medicamentos de uso veterinário".

Resgate de PPR continua em 2021

PS Uma proposta do PS, aprovada por unanimidade, estabelece que durante o primeiro semestre de 2021, o valor dos Planos de Poupança Reforma (PPR) pode ser reembolsado até ao limite mensal do indexante dos apoios sociais. Uma medida criada no âmbito da pandemia e que durava apenas até ao final do ano, mas que desta forma fica prorrogada por mais seis meses. Podem beneficiar desta medida as pessoas que estejam em situação de isolamento profilático ou de doença ou prestem assistência a filhos ou netos; tenha sido colocado em redução do período normal de trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial; esteja em situação de desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional; seja elegível para o Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores; que apresentem uma quebra do rendimento relevante médio mensal superior a 40% no período de março a dezembro de 2020 face ao rendimento relevante médio mensal de 2019 e, cumulativamente, entre a última declaração trimestral disponível à data do requerimento do apoio e o rendimento relevante médio mensal de 2019.