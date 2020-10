O que separa o Bloco de Esquerda do Governo

As divergências entre Bloco de Esquerda e Governo são as mesmas desde o início. Mas ao longo das negociações iniciadas no verão, o governo foi-se aproximando das reivindicações bloquistas em todas as áreas, mais numas do que noutras. O Bloco faz depender a viabilização do orçamento destas quatro matérias.

