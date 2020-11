PAN mantém suspense sobre viabilização do OE até quinta de manhã

O PAN só vai revelar nesta quinta-feira de manhã como vai votar o Orçamento do Estado para 2021, mantendo o suspense sobre a aprovação do documento mesmo até ao final. A garantia de silêncio foi dada pela assessora do partido, ao Negócios.Depois de o Bloco de Esquerda ter anunciado o chumbo na votação final global, o PCP revelou que se vai abster, abrindo a porta à viabilização do documento do Governo. Porém, os votos favoráveis dos socialistas não serão suficientes se o PAN, ou as duas deputadas não inscritas, se aliarem à direita, chumbando o OE 2021.

Se o PAN se abstiver, o que a posição expectável, o Governo vê aprovado o OE 2021. Neste momento, as votações na especialidade ainda decorrem e deverão arrastar-se pela noite.