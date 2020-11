Parlamento aprova aumento para o dobro de multas por falta de limpeza das matas

O Parlamento aprovou esta tarde uma norma da proposta do Governo de Orçamento do Estado para o próximo ano que prevê a duplicação do valor das multas a aplicar em 2021 para quem não proceda à limpeza das matas, para efeitos de prevenção de incêndios.



A medida começou por ser chumbada, na sequência de uma proposta de alteração que partiu do partido ecologista os Verdes. A ideia era que "tendo conta que muitos cidadãos viram os seus rendimentos reduzidos e, por esse motivo, poderão ter dificuldades para cumprir com o estabelecido", neste "contexto de pandemia, o valor das coimas não deve ser duplicado".

A proposta do PEV foi inicialmente aprovada com os votos contra do PS, abstenção da Iniciativa Liberal e votos favoráveis dos restantes partidos. Porém, mais tarde o Bloco de Esquerda veio corrigir a sua votação e, em vez do voto favorável, passou à abstenção. Dessa forma, a proposta do PEV acabou por ficar pelo caminho e em 2021 quem não cumprir com a limpeza das faixas de combustível arrisca mesmo multas a dobrar.



(Notícia alterada às 18:50 na sequência de alteração do voto do Bloco de Esquerda, que mudou o resultado final da votação de aprovada para rejeitada.)