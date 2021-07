PCP debate estado da nação com OE 2022 nas entrelinhas

Os comunistas procuraram compromissos por parte do Executivo em matérias que serão chave na discussão do próximo Orçamento do Estado. O Bloco insistiu no tema da saúde. A direita apertou o cerco a Cabrita e acusou António Costa de amiguismo.

