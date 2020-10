Rio vota contra e deixa OE nas mãos da esquerda

Se dúvidas houvesse, Rui Rio esclareceu-as: o Governo terá de aprovar o Orçamento do Estado com os partidos da esquerda parlamentar pois, com a atitude do primeiro-ministro e as medidas inscritas no documento, o PSD “só pode votar contra”. O documento fica nas mãos do PCP, Bloco e PAN.

