ADSE só recebe pedidos de adesão no final da semana

O prazo legal para a inscrição dos 100 mil trabalhadores com contrato individual de trabalho (CIT) arrancou no sábado, mas só deverá estar tudo pronto no final da semana. ADSE que diz que vai tentar que as inscrições sejam imediatas, sem faseamento.

