Cresap diz que faltam candidatos “com mérito” e deixa Governo escolher dirigentes

Cresap diz que estão a aumentar concursos para dirigentes em que não encontra três finalistas. Nestas situações, que deviam ser excecionais, o Governo pode escolher quem quiser. Aconteceu com a presidente do Instituto da Segurança Social (ISS), com um salário de 8 mil euros brutos, o Instituto de Gestão de Fundos ou o Diretor-Geral de Segurança Social.

Cresap diz que faltam candidatos “com mérito” e deixa Governo escolher dirigentes









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Cresap diz que faltam candidatos “com mérito” e deixa Governo escolher dirigentes O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar