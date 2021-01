Fesap: Governo mostrou abertura para "melhorar" proposta sobre aumentos salariais

Considerando "miserável" e até "ofensiva" a proposta de aumentos salariais do Governo, que alinha a base remuneratória da Função Pública com o salário mínimo (665 euros), e que dá dez euros até aos 693 euros, José Abraão, da Fesap, saiu das reuniões com o Governo a dizer que o Governo mostrou abertura para rever em alta a proposta até quarta-feira.

"O senhor secretário de Estado da Administração Pública e o senhor secretário de Estado do Orçamento manifestaram-se disponíveis para avaliar o nosso apelo no sentido de que: primeiro não se aplique o salário mínimo na administração pública", o que tinha deixado de acontecer há dois anos, "e segundo que tenha em consideração que cada vez mais vão ficando posições sobrepostas" que na prática criam salários iguais para pessoas com um nível de antiguidade muito diferente.

"Prometeram-nos que iriam analisar uma proposta" e dar uma resposta na próxima reunião, marcada para quarta-feira.

Referindo que há empresas do setor privado que pagam acima do mínimo, o dirigente da UGT conclui que com esta proposta haverá funcionários públicos a ganhar menos e lamentou que o Estado não queira "dar o exemplo".