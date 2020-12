Governo trava isenções de ADSE para reformados

O Governo aprovou uma alteração às regras da ADSE que na prática trava o alargamento do número de pensionistas isentos do pagamento do desconto de 3,5%. Isto porque o limiar até ao qual se aplica o desconto vai deixar de aumentar cada vez que aumenta o salário mínimo nacional.No dia em que aprovou em Conselho de Ministros o aumento do salário mínimo nacional para 665 euros em 2021, o Governo também aprovou o alargamento das inscrições da ADSE aos cem mil trabalhadores com contrato individual de trabalho, tal como foi noticiado esta manhã, uma medida há muito reclamada pelos sindicatos e pelo Conselho Geral e de Supervisão (CGA) da ADSE.Contudo, segundo explicou a ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, esta alteração ao diploma traz outra mudança: os pensionistas isentos de pagar ADSE vão passar a ser os que recebem pensões de até 635 euros, e não os que recebem o salário mínimo nacional (que vai subir para 665 euros).

"Hoje as pessoas que têm ADSE e que se aposentam ficam isentas quando em função da sua aposentação e do desconto para a ADSE tenham um salário inferior à retribuição mínima mensal garantida, faz-se uma alteração a este diploma no sentido de esse número passar a ser definido em 635 euros", explicou Alexandra Leitão, aos jornalistas.





"É algo que também já tinha sido várias vezes falado internamente" uma vez que "sendo a ADSE um sistema inteiramente suportado pelos seus beneficiários o aumento muito significativo de pessoas isentas revelava-se pesado em termos de sustentabilidade", acrescentou.





"No entanto não estamos a tirar a isenção a ninguém, estamos é a defini-la nos 635 euros em vez de a manter indexada à retribuição mínima mensal garantida", sublinhou Alexandra Leitão.



