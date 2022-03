Inflação que conta já duplica aumentos salariais

O maior aumento transversal de salários no Estado em doze anos pode não servir de muito face à escalada de preços. No segundo mês do ano, a inflação que serve de referência aos aumentos salariais foi estimada em 1,8%, o dobro dos efetivos aumentos (0,9%). Sem novas mexidas, as pensões também arriscam ficar para trás: mesmo com o futuro aumento extra, os pensionistas que ganham acima dos 600 euros perdem poder de compra.

