Pandemia aumentou risco de desigualdades económicas a nível europeu

"O impacto económico da pandemia foi maior nas regiões do sul com uma economia mais dependente do turismo e serviços de proximidade", indica o relatório da Comissão Europeia. Para tal, contribuíram as "diferentes capacidades, restrições e estruturas económicas regionais no domínio dos cuidados de saúde", que resultaram num "impacto assimétrico nas regiões da UE".O estudo mostra que, em comparação com 2019, registou-se uma queda de 90% nas dormidas "nos meses a seguir março de 2020", quando foram detetados os primeiros casos de covid-19 na Europa, o que terá contribuído, em grande parte, para a desaceleração da economia portuguesa, que está fortemente dependente do turismo.

Mas os apoios europeus à retoma permitiram que "as regiões e cidades continuassem a investir no seu crescimento durante a preparação do atual período de programação (2021-2027)" e proporcionaram "uma rede de segurança muito necessária às pessoas vulneráveis, cuja situação se tornara ainda mais precária em resultado da pandemia".