PRR: Nova fase de candidaturas ao maior concurso para empresas arranca hoje

a apresentar candidatura dos seus projetos a financiamento" nesta segunda fase de concurso, cujas candidaturas estarão disponíveis até às 19h00 do dia 31 de março. Entre eles estão a Petrogal, Prio Bio, Efacec Energia e a Nos Comunicações.



O Governo informa ainda que "o formulário de candidatura será disponibilizado nos próximos dias".





140 consórcios manifestaram interesse em concorrer a este tipo de apoio, um número que superou largamente as expectativas do Governo.

O Governo anunciou esta segunda-feira a abertura da segunda fase de candidaturas ao maior concurso para empresas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Por atribuir está uma dotação total de 930 milhões de euros, destinada a projetos que aumentem a competitividade da economia nacional com base em ideias inovadoras."Está aberto o Aviso da Fase II das Agendas Mobilizadoras e das Agendas Verdes para a Inovação Empresarial, investimentos integrados na Componente 5 - Capitalização e Inovação Empresarial do PRR com uma dotação de 930 milhões de euros", informou o Ministério da Economia e da Transição Digital, em comunicado.Os 64 consórcios pré-selecionados na primeira fase são agora convidados "Terminada esta nova fase de candidaturas e após serem selecionados os projetos que irão receber os 930 milhões de euros disponíveis, as empresas terão cinco anos para concretizar os investimentos.Inicialmente,