Condomínios precisam de 2/3 para fechar um AL

Para se opor ao exercício da atividade de alojamento local (AL) num prédio em propriedade horizontal, o respetivo condomínio precisará do apoio de “pelo menos dois terços da permilagem do edifício”. A medida é do PS e consta do conjunto de propostas de alteração ao pacote Mais Habitação, que será discutido esta quinta-feira no Parlamento.





