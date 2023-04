Pareceres jurídicos chumbam travão aos vistos gold

Partilhar artigo



A proposta de lei do Governo que determina o fim do regime dos vistos gold - e, ao mesmo tempo, estipula que os pedidos de vistos que tenham entrado depois de 16 de fevereiro (data em que a proposta foi tornada pública) já não terão seguimento - é inconstitucional, essencialmente por violação do princípio da tutela da confiança e das legítimas expectativas dos cidadãos. É essa a conclusão a que chegam os constitucionalistas ...