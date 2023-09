Vasco Cordeiro: Habitação deve ser para a UE uma "prioridade em termos de financiamento"

O presidente do Comité das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro, considera que a União Europeia deve olhar para a habitação como uma "prioridade em termos de financiamento". Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, apela a uma solução europeia comum para o problema da habitação e defende que a resposta não deve ficar apenas ao nível da regulação."A União Europeia necessita de olhar para este assunto nas mais variadas dimensões. Tem olhado, talvez, sobretudo na perspetiva da regulação que constituem exercícios que uns poderão considerar mais fúteis do que outros. Mas, sobretudo, devemos olhar para este assunto como uma prioridade em termos de financiamento, de recursos que podem ajudar a ultrapassar esta situação", refere.Enquanto líder de um órgão consultivo que representa os orgãos de poder subnacionais existentes no quadro institucional da UE, sublinha que este não é um problema exclusivo de Portugal e elogia a iniciativa do primeiro-ministro, António Costa, em levar o problema ao palco europeu, na carta enviada recentemente a Bruxelas com as medidas que considera prioritárias para o último ano de mandato da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.