Controlo de rendas “tem efeitos negativos e reduz oferta”

As medidas de apoio à habitação, como subsídios a inquilinos ou a proprietários com créditos, devem ser de curto prazo e um eventual controlo de rendas deve ser limitado no tempo e muito circunscrito. Já as restrições ao alojamento local justificam-se, mas têm de ser pensadas e aplicadas localmente. Quanto aos estrangeiros, têm pouco peso no mercado e limitá-los não só terá um impacto reduzido,

...