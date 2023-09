Familiares nem sempre ficam excluídos do benefício em IRC

O incentivo fiscal à valorização salarial impede que o encargo dos aumentos salariais de alguns familiares seja tido em conta na majoração em IRC. O ofício que a Autoridade Tributária (AT) publicou esta semana vem esclarecer que as regras dependem do tipo de entidade patronal e do valor da participação dos sócios e dos seus familiares na empresa, como explicam os fiscalistas ouvidos pelo Negócios.



O artigo

...