Finanças avançam com recrutamento externo de 200 pessoas para o Fisco

O Ministro das Finanças autorizou na semana passada a abertura de um processo de recrutamento externo de 200 trabalhadores para a Autoridade Tributária e Aduaneira, anunciou esta terça-feira o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

António Mendonça Mendes falava na cerimónia da tomada de posse da bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco.

Em causa está "um recrutamento de profissionais altamente qualificados para os serviços centrais, que visa reforçar, essencialmente, as áreas de informática, da Unidade de Grandes Contribuintes, do combate à fraude, da troca de informações internacionais e de controlo do comércio internacional, na componente aduaneira", adiantou o secretário de Estado, explicando que este será "o primeiro recrutamento externo para a AT na última década".

Mendonça Mendes sublinhou, no seu discurso, a importância dos contabilistas certificados nas relações entre os contribuintes e o Fisco. Em final de mandato, o secretário de Estado aproveitou para lembrar algumas das medidas tomadas relativamente à atividade dos contabilistas, como a redefinição do calendário fiscal, a sua flexibilização, a consagração legal do justo impedimento ou, ainda, as designadas férias fiscais, que este ano se aplicaram pela primeira vez.

Além do secretário de Estado dos Assuntos fiscais, estiveram na tomada de posse o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, o secretário de Estado da Segurança Social, a presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Dulce Neto, a diretora-geral da AT, Helena Borges, e o vice-presidente do Tribunal de Contas, António Martins.

Paula Franco foi reeleita como bastonária para um segundo mandato durante o quadriénio de 2022-25.