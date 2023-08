Finanças penhoram salário a mais de 110 mil devedores e 17 mil pensões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Autoridade Tributária penhorou o salário a 110.267 pessoas com dívidas fiscais no ano passado, o que traduz um aumento de 31% face aos 75.681 vencimentos penhorados no ano anterior, revela o Correio da Manhã.





De acordo com o relatório sobre o Combate à Fraude e Evasões Fiscais, que é citado pelo mesmo diário, a falta de pagamento das dívidas fiscais implicou também a penhora de 17.256 pensões de reforma, mais 77% face às 9.740 penhoradas em 2021.





No ano passado, foram registadas no Sistema Informático de Penhoras Eletrónicas (SIPE) 522.727 penhoras, o que representa um aumento de 40% em relação ao ano anterior, das quais a penhora de salários representa 21% e a de pensões 3%.





A rubrica que registou maior número de penhoras (42% do total) foi a de "outros valores e rendimentos", que não indica o tipo de activos, como imóveis (27.027 no ano passado) carros (13.626), rendas (3.913 e barcos (90).