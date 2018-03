Vítor Chi

Segundo a mesma fonte, a secção de delitos económicos do departamento do Fisco de Madrid acusa o antigo futebolista internacional espanhol de três delitos fiscais, cometidos durante o período em que representava o Real Madrid.Um tribunal de Madrid reabriu a investigação judicial a Xabi Alonso, praticamente um ano depois de o Ministério Público de Espanha ter recorrido do arquivamento da denúncia sobre o ex-futebolista de Bayern Munique, Real Madrid, Liverpool, Eibar e Real Sociedad.O antigo médio espanhol foi um dos futebolistas denunciados por alegadas fraudes fiscais nos contratos de direitos de imagem, juntamente com os portugueses Ricardo Carvalho e Fábio Coentrão, entre outros.O Fisco espanhol acusa Xabi Alonso de ter vendido os direitos de imagem a uma empresa radicada na Madeira, alegando tratar-se de transacção 'simulada', mas que o juiz de instrução arquivou o processo, por considerar que a região autónoma portuguesa não é um paraíso fiscal e que o ex-jogador apenas aproveitou a "perícia" dos seus assessores para encontrar uma solução mais vantajosa para os seus interesses.