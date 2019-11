Governo confirma menos IRC já em 2020 para PME que reinvistam lucros

O Governo confirmou esta quarta-feira, à saída da reunião de concertação social, que tem a intenção de aumentar as deduções em sede de IRC às empresas que reinvistam os lucros, já a partir do próximo ano.





"Estamos disponíveis para na proposta de lei do orçamento do Estado para 2020 incluir algumas medidas de natureza fiscal que possam favorecer o crescimento do investimento e a melhoria da produtividade", disse o ministro de Estado e da Economia, Siza Vieira.