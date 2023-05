Imposto sobre bebidas espirituosas aumentou mas receita fiscal caiu

O valor da introdução ao consumo de bebidas espirituosas em Portugal continental, ou seja, o produto disponibilizado para o mercado pelos operadores, encolheu 8,59% no primeiro trimestre face a igual período do ano passado, provocando um decréscimo na receita fiscal superior a 900 mil euros, apesar do agravamento do IABA (Imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes). Este é

...