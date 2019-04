IRS: Portugal é dos que mais favorece famílias com filhos

A diferença entre a taxa de IRS paga pelas famílias com filhos e a suportada por solteiros sem dependentes era das mais altas da OCDE. Embora significativa, essa diferença desceu em 2018, porque a carga fiscal sobre as famílias com filhos cresceu 0,2 pontos percentuais.