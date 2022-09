Mais de 15 mil proprietários pedem nova avaliação da casa para baixar o IMI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Houve mais de 15 mil proprietários que pediram à Autoridade Tributária uma nova avaliação da casa para tentar baixar o valor do Impostos Municipal sobre Imóveis (IMI), alegando que o Valor Patrimonial Tributário (VPT) está desatualizado, escreve esta sexta-feira o Eco.



De acordo com os dados da AT enviados ao ECO, "até 1 de agosto, tinham sido apresentados 15.626 pedidos de reavaliação de prédios urbanos com o motivo "VPT desatualizado"".



O Valor Patrimonial Tributário é uma avaliação do imóvel que é calculada com base na área bruta de construção, localização, na qualidade e antiguidade da casa e ainda valor de construção. Este valor é atualizado de forma automática a cada três anos, mas ao ajustar o VPT à inflação, os proprietários sofrem um aumento de IMI.