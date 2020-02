Metade das autarquias dá isenções na derrama

O Fisco divulgou as taxas de derrama a vigorar em 2020 e não há grandes mudanças: 208 municípios (mais dois do que em 2019) exigem este imposto, mas quase metade desses permite isenções. Taxa máxima de 1,5% continua a ser cobrada por 135 autarquias do país.