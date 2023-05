Rendimentos líquidos subiram em 2020. Veja aqui quanto subiram no seu concelho

O rendimento líquido de IRS por sujeito passivo aumentou 5,9% no conjunto do país entre 2018 e 2020, uma subida que foi mais baixa no Algarve (3%) e mais alta na sub-região do Douro (10,4%).As conclusões são do Instituto Nacional de Estatística (INE), que recentemente fez uma análise das trajetórias dos rendimentos dos sujeitos passivos de IRS entre 2018 e 2020, por município.Além disso, o INE concluiu que em 96% dos municípios do continente o número de sujeitos passivos que subiram dois ou mais decis na distribuição do rendimento bruto declarado no IRS, entre 2018 e 2020, foi superior ao dos que desceram.

A maior proporção de sujeitos passivos que subiram dois ou mais decis na distribuição do rendimento bruto declarado deduzido do IRS, entre 2018 e 2020, foi registada no município de Odemira (16,9%) e a menor no município de Bragança (8,5%).



Veja no mapa o que aconteceu no seu município.