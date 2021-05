Divorciados que abdicam do uso da casa têm de pagar IMI

Quem deve suportar o pagamento do IMI quando, em caso de divórcio, um dos cônjuges, que não o proprietário, fica com o uso da casa de habitação? Numa recente informação vinculativa, o Fisco sustenta que, a menos que prescinda do usufruto, o proprietário será sempre responsável.

