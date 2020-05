O ministro das Finanças adiantou que 19% dos reembolsos de IRS já foram pagos, um ritmo "acima do registado no ano passado".

Em complemento, António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, reforçou que já foram liquidadas mais de um terço das declarações entregues e que nos casos dos reembolsos foram dadas ordens de transferência a mais de 600 mil. "Cumpriremos os prazos legais e não precisaremos de todo o prazo legal", garantiu o governante.



Ao contrário do que tem sucedido nos últimos anos, na campanha de entrega do IRS atualmente em curso o Governo optou por não se comprometer com um prazo médio para a devolução do imposto aos contribuintes. Em 2019, os reembolsos demorara, em média 16 dias.

Até ao momento, já foram pagos 538 milhões de euros em reembolsos de IRS, o que representa 19% do total previsto e um ritmo de execução superior ao conseguido no ano passado. Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, no Parlamento."Ao 10.º dia após o primeiro reembolso alcançámos já 538 milhões de euros de reembolsos, mais 10% do quem em 2019, no mesmo período da campanha do IRS, representando já 19% do total de reembolsos estimados, quando no ano passado estávamos em 15% do total", assegurou o ministro das Finanças.