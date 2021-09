Famílias sem filhos ainda não recuperaram no IRS

Depois de o primeiro-ministro ter prometido voltar a mexer nos escalões de IRS, simulações da PwC mostram que os contribuintes sem filhos ainda pagam hoje mais imposto do que antes do enorme aumento de Vítor Gaspar. E só algumas famílias com filhos pagam menos.

