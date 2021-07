Fisco só pode multar por atrasos no IRS depois de 26 de julho, diz Ordem dos Contabilistas

A Ordem dos Contabilistas Certificados garante que a AT se atrasou a disponibilizar os formulários para o preenchimento do IRS e que, assim sendo, e de acordo com a lei, quem entregar a declaração até 26 de julho não poderá ser penalizado. Fisco não esclarece.

Fisco só pode multar por atrasos no IRS depois de 26 de julho









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.