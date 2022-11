IRS reduziu desigualdades em 12% em 2020

Em 2020, o IRS reduziu em 12% as desigualdades de rendimento entre contribuintes, incluindo os pensionistas. Esta é a principal conclusão de uma análise do GPEARI, o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças, que pela primeira vez se debruçou sobre as notas de liquidação de IRS para avaliar as desigualdades de rendimento em Portugal.





...