Novas tabelas de retenção de IRS só dão alívio em casos pontuais

As Finanças decidiram voltar a alterar as tabelas de retenção na fonte, alterando os limites dos escalões, mas mantendo as taxas. Na prática, alívio acaba por ocorrer só para casos pontuais. Mudanças não refletem a totalidade da redução prometida no OE para 2022.

