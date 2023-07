CGD avança com processo contra a Orey Antunes

A Caixa Geral de Depósitos avançou com um processo em tribunal contra a Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA), no valor de 4,7 milhões de euros, segundo noticia o Eco esta quinta-feira. A ação visa também o presidente Duarte D’Orey e os ex-administradores Miguel Ribeiro Ferreira e Rui Antunes Pinto, que deixaram a sociedade em 2021.





De acordo com o jornal, em causa estará o Processo Especial de Revitalização (PER) que está em curso na SCOA e que vai levar perdas de 90% aos credores. A Caixa perdeu 4,2 milhões de euros neste processo.





O banco não comentou o caso, mas deu entrada uma ação no Tribunal da Comarca de Lisboa na semana passada que tem o mesmo montante de crédito que o banco público reclama à SCOA no âmbito do PER. A Caixa ter-se-á oposto à homologação do PER, que viria a ser aprovado, e apresentou um recurso para que o processo fosse revisto alegando que a SCOA ocultou a validação atribuída a duas sociedades de um fundo sediado no Luxemburgo no valor global de 27 milhões de euros.

Além da Caixa, o jornal adianta que entre os credores abrangido pelo perdão de dívida de cerca de 52 milhões de euros estarão outros grande bancos nacionais incluindo o Novo Banco, o BCP e o Santander.