Constitucional valida taxa dos grandes litigantes

As grandes empresas, que são também grandes utilizadoras dos tribunais para procederem à cobrança de dívidas, por vezes de valores reduzidos, tiveram um revés junto do Tribunal Constitucional (TC) que, num acórdão do início deste mês de fevereiro, decidiu não considerar inconstitucionais as normas que penalizam nas taxas de justiça os chamados grandes litigantes.





