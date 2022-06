Corrupção a aumentar em Portugal. PJ recebeu 705 processos crime em 2021

Leia Também Moedas diz que suspeita em torno da Câmara de Lisboa "corrói" a democracia

Já as restantes autoridades policiais registaram 100 crimes de corrupção, que comparam com os 62 do ano anterior. Em ambos os casos, estes números configuram novos máximos desde 2011, avança esta quarta-feira o Público O combate à corrupção é dificultado pela falta de estatísticas consolidadas sobre processos levados a julgamento, condenações e até tipos de crimes.Os dados fornecidos ao Público pelo Ministério da Justiça mostram que em 2021 se inverteu a tendência de redução dos processos registados na PJ que se mantinha desde 2018, ano com um recorde mínimo de 688.Ao todo, desde 2011, entraram na PJ 4455 processos, com uma tendência anual crescente desde 2013 até um pico em 2018, seguido de uma redução. No entanto, nas restantes polícias o fluxo tem sido flutuante, desde os 52 crimes registados em 2012 aos 84 de 2017.