Diz ser o inventor da bitcoin e está a processar quem duvida dele

Numa conferência sobre moedas digitais, raramente uma sessão de perguntas e respostas do público inclui uma pergunta tão incendiária como: "Porque é que esta fraude teve permissão de falar nesta conferência?" Mas foi assim que uma discussão sobre a Bitcoin terminou no ano passado em Seul.

A suposta fraude chama-se Craig Wright, um tecnólogo nascido na Austrália que ganhou notoriedade há três anos quando declarou ser o inventor da Bitcoin. O provocador chama-se Vitalik Buterin, um programador russo-canadiano que ajudou a criar outra popular moeda digital, o Ether. Ninguém contesta o papel de Buterin na invenção do Ether; muitos não acreditam em Wright, que alega ser Satoshi Nakamoto, o misterioso génio por trás da Bitcoin.

Wright é um supervilão de histórias aos quadrinhos para alguns do mundo das criptomoedas. O discurso de Buterin foi aplaudido por várias pessoas na conferência, que incluíam um dos participantes do painel e um homem na plateia que vestia um colete e camisa de fibra metálica. A sensação era de uma performance ao vivo improvisada de um bate-boca acalorado no Twitter. O incidente durou 90 segundos. Imagens gravadas resultaram num divertido vídeo no YouTube e provocaram uma nova rodada de tweets a gozar de Wright.

Parecia que ficaria por aqui até que, um ano depois, Buterin recebeu uma carta do advogado de Wright. A notificação, datada de 12 de abril, dizia que Wright pretendia processar Buterin no Reino Unido por difamação. Menos de uma semana depois, Wright entrou com uma ação semelhante contra um "podcaster" chamado Peter McCormack, pedindo uma indemnização de 100 mil libras (112,4 mil euros) por danos. E, a 2 de maio, os advogados de Wright intimaram Roger Ver, um dos primeiros investidores da Bitcoin, num encontro de criptomoedas em Londres.

Roger Ver disse, através de um email, que pretende defender-se nos tribunais. Buterin e McCormack não responderam aos pedidos de comentários, mas os três publicaram recentemente mensagens online chamando Wright de fraude. Num blog, Buterin descreveu a batalha legal abordando temas como censura, liberdade de expressão e verdade.

Wright passou grande parte do ano passado envolvido com advogados. Atualmente defende-se num tribunal dos Estados Unidos contra alegações de que defraudou o espólio de Dave Kleiman, um ex-parceiro de negócios falecido em 2013. Wright é acusado de roubar Bitcoins que ele e Kleiman exploraram há cerca de uma década. Um juiz federal ordenou que Wright submetesse a documentação das suas primeiras participações em Bitcoins, que foram entregues sob sigilo na segunda-feira, 17 de junho. Wright participou de uma audiência de mediação na terça-feira na Flórida.

(Texto original: He Says He Invented Bitcoin and Is Suing Those Who Doubt Him)