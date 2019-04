Certo é que o impacto deste abuso distorce tanto a atividade do Estado como da concorrência entre agentes económicos, prejudicando a desigualdade dado que a capacidade de redistribuição de rendimento fica limitada. As consequências da corrupção estão patentes nos resultados do estudo: o PIB per capita e as receitas fiscais são maiores onde a perceção da corrupção é mais baixa (ver gráfico abaixo).Contudo, o Fundo admite que é difícil tirar conclusões definitivas. Há questões que se colocam: será que a existência de menos corrupção é a causa ou o sintoma do desenvolvimento económico? É que além dos prejuízos económicos, a corrupção "mina" a confiança nas instituições públicas e "pode levar à instabilidade social e política". Em suma, é possível concluir que "o custo da corrupção é maior do que a soma do dinheiro perdido".Para a entidade liderada por Christine Lagarde (na foto) este diagnóstico mostra como o combate à corrupção é uma prioridade, nomeadamente através do reforço dos recursos das agências públicas fiscalizadoras. "O progresso na luta contra a corrupção será provavelmente gradual e requer vontade política, perseverança e um compromisso para melhorar as instituições de forma contínua ao longo de muitos anos", considera o FMI, aconselhando o reforço do escrutínio e da prestação de contas no setor público, assim como a cooperação internacional.Se os esforços tiverem efeito prático, os ganhos para a sociedade podem ser relevantes: o estudo estima que uma melhoria de um terço na perceção da corrupção está associada a um aumento de 1,2 pontos percentuais das receitas fiscais em percentagem do PIB. Aplicado a todos os países, a subida das receitas poderá ser na ordem de um bilião de dólares, ou seja, cerca de 25% do PIB mundial.O estudo não faz uma análise específica sobre Portugal - tal como fez há um mês o polémico relatório da OCDE -, mas refere o país como um dos que tem um desempenho insatisfatório no domínio dos contratos públicos, de acordo com a análise da Comissão Europeia que é citada pelo FMI. Ao lado de Portugal está a Grécia, a Itália e a Espanha.