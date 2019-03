Susana Coroado: A opinião pública é rápida a condenar a classe política, mas tem uma grande tolerância em relação ao futebol

A investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e vice-presidente da associação Transparência e Integridade tem-se dedicado ao estudo da corrupção e lobing em Portugal. Susana Coroado publicou um livro sobre este tema em 2017 com o título “O Grande Lóbi - Como se influenciam as decisões em Portugal". Agora que o Parlamento se prepara para regular a atividade do lobing, espera pouco ou nada. “Acho que a montanha vai parar um rato”, afirma. Porquê? A lei “não interessa aos políticos”.