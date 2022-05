Governo quer usar bases de dados das operadoras para resolver problema dos metadados

O Governo aprovou esta quinta-feira um diploma que vem regulamentar o acesso aos metadados referente a comunicações eletrónicas, com vista a ultrapassar o problema recentemente criado com a decisão do Tribunal Constitucional.

"Não é uma base de dados específica para a investigação criminal" porque "mudámos o paradigma e o que vamos fazer é aceder às bases de dados que já existem e são mantidas pelas operadoras de telecomunicações no âmbito da sua atividade comercial", explicou a ministra da Justiça na conferência de imprensa que se seguiu à reunião semanal do Executivo.

Leia Também TC diz que não lhe compete decidir sobre reabertura de casos afetados por chumbo dos metadados

Segundo Catarina Sarmento e Castro, esta foi a opção encontrada à alternativa de haver uma base de dados "para exclusiva utilização da investigação criminal''.

Leia Também Lei dos metadados inconstitucional: Porta aberta para contestar nos processos pendentes

Assim, explicou a ministra, "não se cria aqui um dever de retenção da informação relativa a todas as pessoas" indiscriminadamente. O acesso será feito de acordo com as necessidades, "para combater terrorismo, trafico de pessoas ou de droga" exemplificou.

Desta forma será possível ultrapassar problemas de inconstitucionalidade? Catarina Sarmento e Castro acredita que sim. "Refletimos e estudámos a jurisprudência do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Justiça da União Europeia" e o que foi sancionado "respeitava a uma base de dados que era mantida durante um ano, para fins de investigação criminal e respeitantes a todas as pessoas que usassem as comunicações eletrónicas indistintamente", lembrou. Ora, "o que se faz agora não obriga à criação de uma base de dados e conservação durante um ano, abandonámos este paradigma".

Leia Também Luís Montenegro acusa Costa de ter sido incapaz de resolver questão dos metadados

A informação já detida pelas operadoras manterá as mesmas regras que já tem, nomeadamente ao período de conservação permitido por lei, de seis meses.

Leia Também Constitucional rejeita pedido da PGR para tornar nula decisão de inconstitucionalidade da lei dos metadados

O TC, recorde-se, declarou no mês passado que são inconstitucionais as normas da lei dos metadados que determinam que os fornecedores de serviços telefónicos e de internet devem conservar os dados relativos às comunicações dos clientes, como sejam a origem, destino, data e hora, tipo de equipamento e localização, pelo período de um ano, para eventual utilização em investigação criminal.

A lei dos metadados é de 2008 e transpôs para o ordenamento jurídico nacional uma directiva europeia de 2006, entretanto declarada inválida pelo TJUE em 2014.