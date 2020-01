Rui Pinto: "Há ainda muita coisa que os portugueses merecem saber"

O whistleblower português Rui Pinto acusou esta quinta-feira a justiça portuguesa de querer silenciar o Luanda Leaks. No Twitter, o pirata informática afirmou que se dependesse da Polícia Judiciária e do Ministério Público português, "as informações nunca viriam a público" e que "há ainda muita coisa que os portugueses merecem saber".





"Acho que os cidadãos portugueses já perceberam que a minha prolongada e desproporcional prisão preventiva tem como objetivo primordial silenciar as minhas denúncias, e manter escândalos como o Luanda Leaks fechados a sete chaves", escreveu na rede social.