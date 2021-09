“Combate à corrupção tem de ser transversal a toda a comunidade”

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Até final do ano, Portugal vai ter nova legislação para proteção de denunciantes, no âmbito do combate à fraude e corrupção, com a transposição de uma diretiva europeia para a lei nacional. O propósito é criar um regime com regras comuns a todo o espaço comunitário. Henrique Salinas , sócio da sociedade de advogados CCA e responsável pela área de penal económico &...