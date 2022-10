Ibérica Cautrecasas vai integrar Cortes Martins

As sociedades de advogados Cuatrecasas e SLCM - Serra Lopes, Cortes Martins chegaram a acordo para a integração, a 1 de janeiro de 2023, das respetivas equipas na estrutura e marca da firma ibérica, foi anunciado esta terça-feira, 25 de outubro, em comunicado.





No arranque do próximo ano 2023 a Cuatrecasas passa a contar em Portugal com uma estrutura de mais de 250 profissionais, entre sócios, consultores, associados e profissionais da organização, e o até agora managing partner da SLCM, Luís Cortes Martins, assumirá os cargos de senior partner e de membro do conselho de administração da firma.





No referido comunicado, Luís Cortes Martins sublinha que esta integração "é um novo marco na consolidação do mercado português de advocacia, em que ambas as sociedades estão muito focadas na prestação de serviços de valor acrescentado". Já o presidente executivo da Cuatrecasas, Rafael Fontana, considera que esta integração "se concretizará num inexorável impulso" para "o crescimento da sociedade em Portugal".





A Cuatrecasas é uma sociedade de advogados internacional com presença em Portugal, Espanha e América Latina, nomeadamente no Chile, Colômbia, México e Peru.





Quanto à SLCM, celebrou em 2021 os seus 70 anos de atividade em Portugal, sendo desde a sua fundação reconhecida como uma das sociedades de advogados mais respeitadas do país.