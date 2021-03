Propriedade intelectual: “Levantar” patentes está previsto por lei, mas custos são altos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A discussão em torno do "levantamento" das patentes das vacinas contra a covid-19, a que a lei chama "licenças obrigatórias", tem ganho fôlego no espaço público. Por lei, tal é possível, mas se a decisão fosse favorável a uma medida desse género, sem que ocorresse uma negociação prévia, seria considerada ilícita e com consequências, em termos de custos, imprevisíveis.Tal ...