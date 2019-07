Sócio da PLMJ Manuel Santos Vítor deixa a sociedade que já liderou

A sociedade de advogados PLMJ registou três baixas de peso já este mês, com as saídas de Manuel Santos Vítor e dos fiscalistas Nuno da Cunha Barnabé e João Magalhães Ramalho.

Manuel Santos Vítor e Nuno Cunha Barnabé, sócios da PLMJ, são as mais recentes baixas desta sociedade de advogados, confirmou uma fonte do próprio escritório ao Negócios. Em pouco mais de seis meses, esta firma de advocacia, uma dos maiores do País, viu sair seis dos seus sócios.





Manuel Santos Vítor, que estava na PLMJ há três décadas, era atualmente o sócio responsável pelo desenvolvimento da área internacional da sociedade. Entre 2008 e 2015, foi o responsável máximo do escritório, tendo sido eleito para o cargo de ‘managing partner’ por dois mandatos.