Subidas de juros levam empresas a travar decisões de investimento

Banco Central Europeu está a tentar travar a inflação com a subida das taxas de juro, mas esta política está a penalizar as empresas.









Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu está a ter um impacto relevante no financiamento da economia, dizem ao Negócios advogados especialistas em direito bancário e que asseguram apoio jurídico às empresas. Segundo adiantam, o aumento dos custos do crédito está a causar incerteza entre os operadores económicos e até a travar decisões de investimento.



"Sabemos que as empresas portuguesas têm uma considerá...