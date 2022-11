Angola encaixa 27,8 milhões com venda de diamantes

A Sodiam, empresa nacional de comercialização de diamantes de Angola, revelou esta terça-feira, 15 de novembro, ter encaixado 28,7 milhões de dólares (27,8 milhões de euros) com o quinto leilão de diamantes realizado este ano.





A empresa, em comunicado, adianta que foram vendidas produções de diamantes especiais das sociedades mineiras do Lulo, Catoca e Luele, representando 1.819,79 quilates.



O 5.º leilão de diamantes em bruto em Luanda, cujas sessões de avaliação decorreram entre os dias 24 de outubro e 14 do corrente mês, contou com a participação de 37 empresas das principais praças diamantíferas mundiais.





"No formato atual de leilão, para o ato de compra de diamantes, as empresas participantes apresentam as suas licitações de forma remota, em modelo fechado, na plataforma eletrónica online criada para o efeito, modelo que gera maior transparência no processo e que permite obter um maior valor comercial para as pedras e lotes de pedras especiais disponíveis", enfatiza a Sodiam.